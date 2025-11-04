< sekcia Regióny
Tesárske fórum spojí aktérov obnovy krovu Szitnyayovského domu
Autor TASR
Banská Štiavnica 4. novembra (TASR) - Projekt obnovy historického krovu Szitnyayovského domu v Banskej Štiavnici vstupuje do svojej finálnej etapy a spoločnosť Obnova pripravuje ďalšie podujatie z cyklu vzdelávacích programov súvisiacich s jeho rekonštrukciou. V piatok 14. novembra sa v Banskej Štiavnici uskutoční Tesárske fórum, ktoré bude hostiť projektantov, metodikov, tesárov, konzultantov a podporovateľov tejto rekonštrukcie.
Ako TASR informovala Iveta Chovanová zo spoločnosti Obnova, zámerom podujatia je nielen prezentácia procesov prípravy a realizácie v našom prostredí ojedinelého projektu, ale aj spoločné bilancovanie procesov, ktoré formovali obnovu projektu.
Program podujatia má podľa jej slov tri bloky. „Na prvý prezentačno-diskusný blok nadviaže očakávaná komentovaná prehliadka ručne kresaného krovu pred dokončením. Záverečnou bodkou podujatia bude nielen tesársky guláš, ale predovšetkým poďakovanie celému realizačnému tímu za tvorivú a konštruktívnu spoluprácu,“ podotkla Chovanová.
Szitnyayovský dom na Námestí sv. Trojice bol vážne poškodený počas požiaru v historickom centre mesta pred dvomi rokmi. Počas požiaru zhorel vzácny barokový krov manzardovej strechy z roku 1780. Obnova strechy má podľa Chovanovej v našom prostredí ojedinelý, ambiciózny koncept - zhotovuje sa rekonštrukčná kópia pôvodného barokového krovu.
Projektanti navrhli nielen tvarovú a konštrukčnú repliku, ale krov sa realizuje historickým tesárskym spôsobom - výlučne ručným kresaním. Všetky spoje konštrukčných prvkov budú vyhotovené tradičnými tesárskymi technikami. „Zámerom projektu je iniciovať záujem o hodnotu historických konštrukcií krovov, fenoménov tradičného tesárstva a súčasne budovať kapacity remeselníkov - tesárov, ktorí pri svojej práci uplatňujú predovšetkým tradičné techniky a postupy,“ podotkla Chovanová.
