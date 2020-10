Tesco pokračuje v raste

Nový supermarket Tesca v Banskej Bystrici:

• Otváracie hodiny: od pondelka do soboty, 6.00 – 21.00 hod., v nedeľu: 7.00 – 21.00 hod.

• Sortiment vyše 3 800 produktov

• Pracovnú príležitosť dostalo 20 nových kolegov Tesca

• Predajná plocha supermarketu: 300 štvorcových metrov

• Zákazníkom sú k dispozícii 2 klasické pokladne a 2 samoobslužné pokladne

Banská Bystrica 14. októbra (OTS) - Sieť Tesca na Slovensku sa rozrástla už na 153 obchodov. Zákazníci môžu od dnešného dňa využívať na svoje nákupy supermarket Tesca v Banskej Bystrici na Rudohorskej ulici. Reťazec pokračuje na Slovensku v raste, a to aj napriek pretrvávajúcej koronakríze. Už skôr v tomto roku otvoril dva nové supermarkety v Turanoch a v bratislavskej Petržalke, kde priniesol takisto nové nákupné centrum Galéria s 50 prevádzkami.,“ uviedol, manažér pre riadenie malých formátov Tesca na Slovensku.Mnohí nakupujúci v Banskej Bystrici si už vyskúšali aj online donášku potravín Tesco Online nákupy. Reťazec ju od mája spustil pre 600-tisíc nových zákazníkov vrátane Banskej Bystrice, Zvolena a okolia.Nový supermarket Tesca je tretím obchodom Tesca otvoreným počas tohto roka – ďalšie sa nachádzajú v Turanoch a bratislavskej Petržalke. Reťazec tento rok otvoril aj nové nákupné centrum Galéria v bratislavskej Petržalke s 50 prevádzkami. Súčasťou skupiny Tesco je aj nová franchisingová sieť Žabka, ktorá koncom septembra otvorila prvý obchod na rýchly nákup v hlavnom meste Slovenska.Tesco dnes otvorilo nový supermarket v Banskej Bystrici priamo v centre sídliska Sásová na Rudohorskej ulici. Pre nakupujúcich je k dispozícii bezplatné parkovisko priamo pri novom obchode. Predajňa ponúka 3 800 produktov vrátane čerstvých i trvanlivých potravín a ďalších potrebných výrobkov ako drogéria, kozmetika či krmivo pre domáce zvieratá. Predajná plocha obchodu predstavuje 300 štvorcových metrov. Vďaka otvoreniu nového supermarketu prinieslo Tesco aj za súčasných mimoriadnych okolností pracovnú príležitosť pre 20 nových kolegov.V prvom týždni od otvorenia predajne získajú všetci zákazníci, ktorí nakúpia minimálne v hodnote 10 eur, zľavu 10 %. Pri nákupe stačí predložiť kupón z letáka.Vo všetkom, čo Tesco na Slovensku robí, zohráva dôležitú úlohu podpora komunít. Pri príležitosti otvorenia nového supermarketu reťazec podporí komunitné Divadlo z Pasáže pôsobiace v Banskej Bystrici. Z každého nákupu nad 10 eur daruje divadlu 1 euro, a to počas prvých dvoch dní po otvorení obchodu. „“ povedal, riaditeľ banskobystrického divadla.Nový supermarket sa – rovnako ako všetkých 152 ďalších predajní Tesca – zapojí do programu darovania nepredaných potravín. Ľuďom v núdzi tak bude pomáhať každý deň, nepredané potraviny bude distribuovať Slovenské misijné hnutie. Po vypuknutí koronakrízy je pomoc najzraniteľnejším ešte naliehavejšia ako v minulosti. Od začiatku koronakrízy Tesco darovalo už 1 074 ton nepredaných potravín, čo predstavuje takmer 2,6 milióna porcií jedla.Aby sa zákazníci cítili pri nákupe maximálne bezpečne, v novom obchode Tesca sú samozrejmosťou opatrenia zavedené na ochranu zdravia kolegov a zákazníkov.