Tešovič, Svoreňová a Korček sa vzdávajú členstva v dozorných radách

Bratislava 27. mája (TASR) - Bratislavskí mestskí poslanci Rastislav Tešovič, Soňa Svoreňová a Tomáš Korček sa po kauze podozrivých koronadotácií vzdali svojho členstva v jednotlivých dozorných radách bratislavských mestských podnikov. Tešovič sa vzdal aj funkcie predsedu mestskej finančnej komisie. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Menovaní poslanci sa v uplynulých dňoch vzdali aj členstva v mestských poslaneckých kluboch, kde pôsobili. Pri Tešovičovi išlo o Team Vallo a pri Svoreňovej a Korčekovi o Klub nezávislých poslancov. Poslanci naďalej ostávajú sedieť v bratislavskom mestskom parlamente.



Primátor verí, že ministerstvo a ďalšie orgány dotácie riadne prešetria. "K zneužívaniu pravidiel máme nulovú toleranciu a je pre nás mimoriadne dôležité, aby ani podozrenia, ktoré sú s týmto prípadom spojené, nevyvolávali pochybnosti voči mestským podnikom," napísal na sociálnej sieti Vallo.



Mestská poslankyňa Katarína Augustinič uviedla, že naprieč poslaneckými klubmi pripravili materiál, kde dotyčných poslancov odvolajú z ich funkcií v komisiách a dozorných radách. "Nakoniec tento bod nemusel byt predložený, lebo sa pred jeho zaradením všetkých týchto postov vzdali. Ale tak ako vrátili časť dotácií až potom, ako sa začalo zaujímať Transparency International Slovensko, tak aj vzdanie sa funkcií prišlo až po informácii, že ich odvoláme," uviedla. Konanie Tešoviča, Svoreňovej a Korčeka označila za "morálne dno". To, či sa vzdajú aj svojich poslaneckých mandátov, je podľa nej na ich svedomí. Mestský poslanec Jakub Mrva uviedol na sociálnej sieti, že vysvetlenia jeho kolegov ho nepresvedčili a podľa neho by mali zvážiť ďalšie pôsobenie v poslaneckom zbore.



Nezisková organizácia Transparency International Slovensko poukázala na čerpania takzvaných koronadotácií (štátnej pandemickej pomoci nájomcom) zo strany niektorých bratislavských komunálnych poslancov a označila ich za podozrivé. Zistenia sa týkajú mestských poslancov Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej, Tomáša Korčeka či miestneho poslanca za bratislavský Lamač Radoslava Olekšáka. Jednotliví poslanci vo svojich reakciách pre TASR uviedli, že buď dotácie vrátili, alebo podozrenia odmietajú.



Tešovič svoju účasť na štátnej pomoci, "akokoľvek oprávnenú", považuje za svoju zbytočnú chybu. Olekšák dotáciu vrátil, Svoreňová považuje informácie TIS za nepresné. Svoje dotácie nepovažuje za nadštandardné vzhľadom na pokles svojho obratu podnikania. Deklaruje, že boli čerpané na riadne nájomné vzťahy. Korček na zistenia TIS uviedol, že sa mu nájomca rozhodol dlžné nájomné za čas sťaženého užívania uhradiť cestou dotácie. Pri vypĺňaní žiadosti o dotáciu zástupca nájomcu podľa neho pochybil a dotácia bola čerpaná v nesprávnej výške. Keď sa o tom dozvedel, dotáciu vrátil v celosti späť na účet ministerstva hospodárstva.



Ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) v prípade podozrivých čerpaní "koronadotácií" zo strany bratislavských poslancov mrzí, že pár tisíc eur má pre nich vyššiu hodnotu ako ich česť. Prípad označil za nehoráznosť. "Ruky by som odťal týmto podvodníkom," vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády Sulík. Dotácie budú skontrolované. Minister avizuje, že jeho rezort v prípade podozrení podáva trestné oznámenia a spolupracuje s Národnou kriminálnou agentúrou.