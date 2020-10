Bardejov má obavu, či sa podarí splniť cieľ testovavania

Bardejov 20. októbra (TASR) – Bardejov má obavu, či sa pre krátkosť času podarí splniť cieľ plánovaného plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, v utorok tam zasadala bezpečnostná rada okresu.



Na rokovaní sa okrem zástupcov štátnej správy a samosprávy zúčastnili aj predstavitelia Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru a Ministerstva obrany SR.



„MO SR predstavilo svoje požiadavky na samosprávu, pričom mnohé detaily ešte nie sú dopracované do realizovateľnej úrovne. Rokovanie sa nieslo vo vecnom a konštruktívnom duchu, mnohé z nastolených otázok boli zodpovedané, niektoré otázky však ešte ostali bez odpovede. Pre krátkosť času na prípravu však existuje obava, či sa podarí avizovaný cieľ, ktorý testovanie sleduje, splniť," povedal Hij.



V nadväznosti na to zasadal aj mestský krízový štáb, ktorý sa podľa Hija snaží požiadavky zo strany štátu pretaviť do realizovateľnej podoby na úrovni samosprávy Bardejova. "Podrobnosti aj s reálnym plánom realizácie budú známe najneskôr v stredu popoludní a budeme o nich, samozrejme, informovať," dodal Hij.