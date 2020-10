Bardejov 29. októbra (TASR) – Mesto Bardejov má schválené všetky odberné miesta v súvislosti s plošným testovaním na ochorenie COVID-19. TASR o tom po zasadnutí mestského krízového štábu vo štvrtok informoval hovorca mesta Štefan Hij.



"Na základe skúseností, ktoré samospráva získala pri pilotnom testovaní v meste a okrese Bardejov uplynulý víkend, sa dá predpokladať, že testovanie sa uskutoční bez nejakých vážnejších excesov či už hygienicko-epidemiologického, alebo bezpečnostného charakteru. Vyvíjame maximálne úsilie, aby to tak aj bolo. Všetky odberné miesta sa podrobili kontrole a boli zástupcami kontrolného orgánu schválené," uviedol Hij.



V súčasnosti sa pripravujú zmluvy na výkon práce dobrovoľníkov - administrátorov, ktoré by si jednotliví dobrovoľníci mali prevziať v piatok (30. 10.).



"Odberné miesta budú pripravené začať svoju činnosť v stanovenom termíne, pri plnom personálnom zabezpečení," doplnil Hij.



Samospráva opäť vyzýva obyvateľov na ústretovosť, pochopenie a trpezlivosť. Ako povedal Hij, aj keď realizujú všetky úkony, ktoré by mali zabezpečiť hladké a bezproblémové testovanie, veľa bude záležať aj od uvedomelosti a zodpovednosti ľudí.