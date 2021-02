Bardejov rozšíril počet odberných miest s online rezerváciou

Bardejov 12. februára (TASR) – V súvislosti s pripravovaným sobotňajším (13. 2.) testovaním na ochorenie COVID-19 rozšíri mesto Bardejov počet odberných miest o dve s online registráciou. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, vo štvrtok (11. 2.) o tom rozhodol mestský krízový štáb. Testovanie je prioritne určené pre rodičov detí materských škôl (MŠ), rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl (ZŠ), ako aj pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl (SŠ).



"Rozšírenie bolo podmienené dvomi skutočnosťami. Pre 14-dňovú karanténu sa ruší odberné miesto v základnej škole (ZŠ) na sídlisku Poštárka. Druhou skutočnosťou je zaplnenie termínov na online registráciu v priebehu necelých 24 hodín," uviedol Hij.



Pre potreby testovania je tak vytvorených osem odberných miest na piatich odberných stanovištiach. "ZŠ na Komenského ulici, ZŠ na Wolkerovej ulici (jedno odberné miesto iba s online registráciou), ZŠ B. Krpelca, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom (jedno odberné miesto iba s online registráciou) a ZŠ na sídlisku Vinbarg. Na online registráciu na nové odberné miesta, ktoré pribudli, je potrebné využiť iba oficiálnu webovú stránku mesta www.bardejov.sk. Ak sa záujemcovia pokúsia zaregistrovať na iných stránkach alebo prostredníctvom rôznych odkazovačov, môže sa stať, že ich údaje nebudú do aktuálneho registračného systému zaznamenané," vysvetlil Hij.



Počas testovania bude opäť fungovať aplikácia odbernemiesta.sk, kam bude radnica priebežne umiestňovať informácie o počtoch čakajúcich v rade v prípade odberných miest bez online registrácie.



"Zároveň chceme láskavo požiadať tých, ktorí nespadajú do predpísaného okruhu testovaných osôb a chcú sa z rôznych príčin dať otestovať, aby prednostne využili kapacity odberných miest na území mesta, ktoré nie sú zriadené samosprávou Bardejova. Konkrétne v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba, Poliklinike ČK Plus, odbernom mieste na Kukorelliho ulici, odbernom mieste v Sociálnom dome Antic a ďalších," dodal Hij.