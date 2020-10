V Bardejove bude 14 odberových miest ako v prvom kole

Bardejov 27. októbra (TASR) – Bardejov je na druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 pripravený, keďže má skúsenosti z prvého kola. Pre TASR to povedal hovorca mesta Štefan Hij.



„Priestory, ktoré sú identické s tými spred týždňa, sú alebo v najbližších hodinách budú pripravené. Opäť to bude 14 odberných miest. Či bude testovanie v exteriéri alebo v interiéri, sa rozhodne podľa poveternostných podmienok. Samospráva je však pripravená na oba varianty," povedal Hij.



V súvislosti s administratívnymi pracovníkmi, ktorí sú nápomocní pri testovaní, vzniká podľa neho množstvo otázok, najmä čo sa týka ich financovania.



„Má to mnoho súvislostí, ako je napríklad nahlásenie do Sociálnej poisťovne, čo sa nedá spätne urobiť, čím riskujeme porušenie zákona, a podobne. Doriešime to, práve pripravujeme výzvu na hlásenie sa dobrovoľníkov elektronicky," dodal Hij s tým, že testovanie sa v Bardejove týka približne 28 500 ľudí.