Bratislavský Ružinov pripravuje sedem miest na odbery z auta

Bratislava 26. októbra (TASR) – V mestskej časti Bratislava-Ružinov pripravujú v rámci víkendového celoplošného testovania na nový koronavírus 70 odberných miest, z toho je sedem takých, na ktorých sa bude možné otestovať z auta. V bratislavskej Záhorskej Bystrici bude testovanie zabezpečené na Námestí Rodiny vo veľkoplošnom stane so štyrmi samostatnými vchodmi. Mestské časti o tom informujú na sociálnej sieti.Starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti informuje, že zo 70 odberných miest bude 41 v interiéroch, sedem miest majú poskytnúť možnosť dať sa otestovať z auta a zvyšok miest bude v exteriéri v stanoch. Chren zdôraznil, že mestská časť sa snaží nájsť čo možno najlepšie priestory, na ktorých by zamedzilo i pri nápore testujúcich zhlukovaniu osôb na malom priestore.avizoval.V prípade tzv. drive-thru miest by malo ísť o parkoviská pri Štrkovci, pri trhovisku Miletičova, pri miestnom úrade na Mierovej ulici a obchodnom centre na Zlatých pieskoch.V Záhorskej Bystrici si plánovanú akciu prešli v pondelok so zástupcom ministerstva obrany.uviedla samospráva, ktorá tiež informuje, že má zabezpečených dobrovoľníkov aj zdravotníkov ešte z prvej vlny pandémie.Na prvú vlnu celoplošného testovania sa pripravujú aj ďalšie bratislavské mestské časti. Staré Mesto využije pri zriaďovaní odberných miest aj autobusy či kancelárske kontajnery. Potvrdila to starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová na sociálnej sieti s tým, že zverejnenie prvých finálnych informácií k testovaniu plánuje staromestská samospráva oznámiť v utorok. V centre metropoly má byť zriadených 40 odberných miest. Armáda i regionálni hygienici aktuálne schvaľujú vytypované miesta.Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý oznámil, že Novomešťania sa budú môcť dať otestovať na 38 odberných miestach.oznámil. Zároveň vyzval tých, ktorí chcú pri testovaní pomôcť, aby sa mestskej časti ozvali a pridali sa k dobrovoľníkom.V Karlovej Vsi má byť polovica odberných miest v exteriéri a štyri miesta sa ukazujú ako vhodné na testovanie z auta.deklaruje starostka Dana Čahojová.Mestská časť Dúbravka už zverejnila zoznam 28 odberných miest, z toho sedem bude v exteriéri. Bratislavská Rača pripravuje 18 odberných miest.uviedol starosta Michal Drotován. Prvá vlna celoplošného testovania sa uskutoční v sobotu a nedeľu. Informoval o tom po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu predseda vlády SR Igor Matovič. Zúženie trvania z plánovaných troch na dva dni vysvetlil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) logistickými a organizačnými dôvodmi.