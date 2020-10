Bratislavský kraj vytvoril certifikované testovacie miesto

Bratislava 30. októbra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj pomôže s víkendovým celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19. V areáli Úradu BSK na Sabinovskej ulici vytvoril certifikované testovacie miesto, ktoré v piatok využíva na otestovanie zamestnancov úradu, počas soboty a nedele bude k dispozícii záujemcom z celej Bratislavy, nielen obyvateľom mestskej časti Ružinov.



„Ako niektorí iní veľkí zamestnávatelia sme využili možnosť začať testovať už v piatok. Pre nás je to aj dobrý test na ostrú prevádzku zajtra a pozajtra, dnes vychytáme chyby," uviedol v piatok na brífingu predseda BSK Juraj Droba s tým, že mnohí z otestovaných zamestnancov úradu budú počas najbližších dvoch dní pomáhať v prvej línii aj na ďalších stanovištiach.



Zdôraznil, že najviac sa samosprávy stretávajú s nedostatkom zdravotníckeho personálu. „Je naozaj stále ešte vysoký a dúfam, že zubári a zamestnanci zubných ambulancií tomu trochu pomôžu," skonštatoval Droba.



Ako doplnil, zdravotníkov dostali pridelených priamo z regionálneho úradu, niektorých kraj požiadal, či by im nepomohli. Osobne bude testovať napríklad aj lekár BSK Tomáš Szalay. „Bude stáť na nohách v gumákoch 15 hodín dnes, aby otestoval čo najviac ľudí. Aj cez víkend to isté," doplnil.



Šéf BSK tiež opätovne poznamenal, že starostovia „dostali nakladačku", keď bola väčšina úloh hodená na nich. Štát síce do istej miery pomáha, mnohí starostovia však podľa neho nevedeli, ako veci zorganizovať, preto sa obracali aj na Bratislavský kraj.



„Snažili sme sa im vyjsť v ústrety, poradiť, tam, kde bolo potrebné dodať nejaké ochranné pomôcky, tak zo zásob kraja sme aspoň o to málo, čo máme, sa podelili a dali mestským častiam a obciam," povedal Droba, ktorý bude počas víkendu sám robiť dobrovoľníka a ako technický personál s okuliarmi a rúškom bude usmerňovať ľudí a podávať základné informácie a inštrukcie.