Bardejovská firmy Jas-Marketing funguje v obmedzenom režime

Bardejov 27. októbra (TASR) – Časť bardejovskej obuvníckej firmy Jas-Marketing funguje pre pandémiu ochorenia COVID-19 v obmedzenom režime.



„Po víkendovom testovaní v okrese Bardejov nastúpilo do práce 65 zo 77 ľudí. Niektoré oddelenia fungujú s dočasným obmedzením výroby. Verím, že budúci týždeň obnovíme plnú prevádzku," uviedol pre TASR riaditeľ firmy Ján Beňa. Ako povedal, so zamestnancami sa dohodli, že v prípade, ak budú pozitívne testovaní, oznámia to vedeniu firmy.