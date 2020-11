Detská nemocnica v Banskej Bystrici je na druhé kolo pripravená

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici počas uplynulého víkendu otestovala 858 ľudí. Z nich bolo 848 negatívnych. Medzi pozitívnymi bolo šesť zamestnancov zariadenia a štyria rodinní príslušníci. TASR o tom informovala Jana Petríková.



„Čaká nás druhé kolo testovania, ak bude, sme pripravení. Máme to odskúšané. Vylepšíme to, čo treba, a pôjdeme do toho s rovnakým nasadením. Zvládneme to, lebo nech sa deje čokoľvek, vieme sa v kritických chvíľach zomknúť a vydať zo seba to najlepšie," zdôraznil riaditeľ banskobystrickej detskej nemocnice Juraj Gallo.



Očakávali asi tisícku potenciálnych testovaných. Reálne sa počas troch dní prišlo otestovať 858 ľudí. V tomto čísle nie sú zahrnutí zamestnanci a ich rodinní príslušníci, ktorí využili testovanie v mieste svojho bydliska. „Nemocnica zabezpečila testovanie svojpomocne z radov svojich zamestnancov a ich rodín. Bez dobrovoľníkov, bez vojska a pri zachovaní plnej prevádzky," konštatoval Miloslav Hanula, námestník pre LPS.



„Sobota bola náročnou skúškou nás všetkých. Otestovali sme 599 ľudí, pozitívnych bolo šesť. Nedeľa kopírovala priebeh testovaní na ostatných miestach – veľmi málo prichádzajúcich s dlhými časovými rozstupmi. Testovanie v detskej nemocnici sme predčasne ukončili o 16:00 pre nízky záujem. V nedeľu bolo otestovaných iba 170 ľudí, dvaja boli pozitívni," zhodnotila Ľuba Pohorelá, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.



„Tímy spolupracovali, akoby to robili bežne, napriek tomu, že sa takto stretli prvý raz. Atmosféra bola mimoriadne príjemná," zhodnotil Gallo.