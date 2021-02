Detva otvorí v nedeľu štyri odberové miesta

Detva 4. februára (TASR) - Mesto Detva sa pripravuje na ďalšie testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Záujemcovia sa môžu otestovať v nedeľu (7. 2.), samospráva pripravila štyri odberové miesta. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Milan Suja s tým, že ak sa nič nezmení, mesto otvorí materské a aj základné školy vo svojej správe podľa avizovaných informácií ministerstva školstva.



Záujemcovia sa môžu v nedeľu otestovať v Dome kultúry A. Sládkoviča a aj v mestskom kultúrnom stredisku (Chodobienec). K dispozícii budú aj III. základná škola (ZŠ) (Obrancov mieru) a IV. ZŠ (A. Bernoláka). Testovacie miesta budú otvorené od 8.00 do 20.00 h s obedňajšou prestávkou od 11.30 do 12.30 h. Ďalšia pauza bude od 16.30 do 17.00 h. Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.



V prípade, že sa občania nezúčastnia na nedeľnom testovaní, stále sa budú môcť otestovať na mobilnom odbernom mieste pred budovou Rescuemed na Záhradnej ulici od 8.00 do 16.00 h počas pracovných dní.