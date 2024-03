Testovanie deviatakov v Považskej Bystrici ohrozuje výpadok elektriny

Považská Bystrica 7. marca (TASR) - Celoštátne testovanie deviatakov (20. 3.) v Základnej škole (ZŠ) Slovanská v Považskej Bystrici ohrozuje celodenný výpadok elektrickej energie. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná si na rovnaký termín naplánovala údržbu a opravu distribučnej trafostanice. Informoval o tom riaditeľ školy Vladimír Šebeň.



"Pokiaľ nebude počas testovania zabezpečená elektrická energia, nebude sa svietiť, kúriť ani variť v kuchyni a nebude fungovať ani pokrytie signálom, ktorý je potrebný na komunikáciu s nadriadenými inštitúciami," pripomenul riaditeľ s tým, že testovanie sa týka 42 žiakov deviatych ročníkov.



Vedenie školy a odbor školstva považskobystrickej radnice sa podľa neho obrátili na Stredoslovenskú distribučnú so žiadosťou o preloženie termínu opráv trafostanice. Spoločnosť im nevyhovela napriek tomu, že v marci má naplánovaných viacero opráv v blízkom okolí.



"Odporučili nám, aby sme si zo štátnych hmotných rezerv zabezpečili agregát. Je to komplikovaný proces a krátky čas na to, aby sme si to zabezpečili. Snažíme sa agregát zabezpečiť po vlastnej línii od dobrovoľných hasičov a v spolupráci s mestom budeme vo vlastnej réžii riešiť aj človeka, ktorý tu bude celý deň a bude dohliadať na dodávky elektriny," doplnil Šebeň.



Podľa vedúceho odboru školstva a sociálnych vecí považskobystrickej radnice Jozefa Bielika výpadok elektriny môže vážne ohroziť testovanie. Mesto prostredníctvom svojich technikov rieši zabezpečenie vhodných generátorov.



"Predpokladal som, že presun termínu opravy je jednoduchší ako zabezpečovať generátory a náhradné riešenie pri testovaní, ktoré je pre žiakov a školu dôležitá udalosť. Nechápem, prečo je taký problém presunúť opravu z jedného dňa na druhý. Odpovede zo strany Stredoslovenskej distribučnej sú záporné," zdôraznil Bielik.



Ako povedal hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš, odstávka je dlhodobo plánovaná a spoločnosť ju nedokáže odsunúť na iný termín. Odberateľov podľa neho informujú o odstávkach s niekoľkotýždňovým predstihom, aby sa na výpadok vedeli pripraviť.



"Ak by sme sa mali s plánovanými odstávkami prispôsobovať všetkým odberateľom, tak by sme počas roka nedokázali vykonať takmer nič. Ak by sme túto odstávku preložili na iný termín, určite by sa našiel niekto ďalší, komu by to nevyhovovalo. I preto je v zákone stanovené, že minimálne 14 dní vopred musíme odberateľov upozorniť o odstávke," skonštatoval Gejdoš s tým, že zákon distribútorovi neukladá povinnosť zabezpečiť náhradné zásobovanie elektrinou.