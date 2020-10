Do odberných miest v Liptovskom Mikuláši by malo prísť 22 000 ľudí

Liptovský Mikuláš 28. októbra (TASR) – Celoplošné testovanie na nový koronavírus bude v meste Liptovský Mikuláš na 29 odberných miestach. Testovať by sa malo 22 000 ľudí, samospráva ich rozdelila podľa abecedy do oboch odberných dní. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



„Odporúčame obyvateľom, ktorých priezvisko sa začína písmenom A až K v abecednom poradí, aby sa zúčastnili na odberoch počas soboty 31. októbra. Obyvateľom so začiatočným písmenom priezviska L až Ž odporúčame zúčastniť sa na testovaní v nedeľu 1. novembra," priblížila hovorkyňa.



Zoznam odberných miest schválili príslušníci Ozbrojených síl SR, navrhované testovacie miesta stále čakajú na schvaľovací proces regionálnej hygieny. Členovia odberných tímov budú pred výkonom svojej činnosti otestovaní na COVID-19.



„Informácie o celoplošnom testovaní sa menia počas každého dňa niekoľkokrát. Preto prosíme obyvateľov, aby sledovali našu stránku www.mikulas.sk, mestský facebook, pozerali mestskú televíziu a sledovali mobilnú aplikáciu SOM Liptovský Mikuláš, ktorá posiela najaktuálnejšie správy na telefóny obyvateľov v reálnom čase. Aplikácia je k dispozícii pre všetky mobilné telefóny s operačným systémom Android, a taktiež pre zariadenia Apple," dodala Čapčíková.



Celoplošné testovanie obyvateľov v meste Liptovský Mikuláš sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra v časoch od 7:00 do 13:00 a od 14:00 do 22:00. Posledný odber bude o 21:30.