Do štvrtého kola testovania sú zaradené aj obce Bratislavského kraja

Bratislava 17. novembra (TASR) – Do štvrtého kola plošného testovania, v ktorom sa majú uskutočniť odbery v obciach a mestách, kde bol počet pozitívnych nad jedno percento, sú zaradené aj Plavecký Mikuláš, Reca, Hrubý Šúr a Vinosady z Bratislavského kraja, v ktorom sa neuskutočnilo tretie kolo testovania. Vyplýva to z tabuľkového zoznamu obcí, ktorých sa týka víkendové (21. - 22. 11.) testovanie. Tabuľka je zverejnená na stránke somzodpovedny.sk.Starostovia Plaveckého Mikuláša a Rece, ktorých oslovila TASR, netaja prekvapenie, že sa v tabuľke ocitli a že sa zaradenie do zoznamu odvíja od percentuálneho podielu pozitívnych v prvom celoplošnom testovaní (31. 10. – 1. 11.). Aj Peter Válek, ktorý je na čele samosprávy v Plaveckom Mikuláši, aj Adrián Takács – starosta Rece pri Senci zhodne tvrdia, že výsledky ovplyvnili cezpoľní, ktorí sa do obcí prišli testovať, aby sa vyhli dlhým radom na iných odberových miestach.uviedol Takács o situácii v Reci, kde dosiahol počet pozitívnych testov 1,21 percenta.dodal Válek z Plaveckého Mikuláša, poukazujúc aj na to, že stanovený limit bol prekročený len o jednu stotinu percenta.Obaja starostovia potvrdili, že zatiaľ ich nikto z ministerstva obrany, resp. Ozbrojených síl SR v súvislosti s víkendovým testovaním nekontaktoval. Obávajú sa, či opäť nenastane situácia, keď sa k nim informácie budú dostávať neskoro a neustále sa v meniacej podobe.priznal Válek.poznamenal Takács. Obaja starostovia potvrdili, že samosprávy nemajú preplatené náklady z prvého testovania.skonštatovali.Vyrovnať sa s touto situáciu budú musieť aj v ďalšej obci Seneckého okresu, v Hrubom Šúre, kde zaznamenali v prvom celoplošnom kole vyše dvojpercentný podiel (2,09) pozitívnych, v obci Vinosady z okresu Pezinok bolo 1,43 percenta pozitívne testovaných.Nízka pozitivita z prvého kola celoplošného testovania zaradila Bratislavu a jej okresy medzi celoslovenskú 25-ku, v ktorej sa nerealizovalo druhé kolo, určené len pre tie okresy, kde miera pozitivity prekročila 0,70 percenta prípadov. V Bratislave zaznamenali v prvom kole celoplošného testovania 0,33 percenta, v okrese Senec 0,48 a v okresoch Malacky a Pezinok totožne po 0,52 percenta pozitívne testovaných.V zozname zverejnenom na stránke somzodpovedny.sk je 458 samospráv, v ktorých sa počas najbližšieho víkendu uskutoční ďalšie kolo testovania antigénovými testami. Na rozdiel od predošlých kôl, má byť absolútne na dobrovoľnej báze. Povedal to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu. Podľa neho to má vypovedať o prístupe ľudí aj samospráv.