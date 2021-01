Druhé kolo skríningu vo Zvolene bude len jeden deň

Zvolen 28. januára (TASR) – Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 bude vo Zvolene len jeden deň. „Druhé testovanie bude len v sobotu od 8:00 do 21:00.“ uvádza mesto na svojej oficiálnej webstránke.



Podľa informácií zo stránky ministerstva vnútra sa okres Zvolen s 1,04-percentnou pozitivitou ocitol v skupine tých okresov, ktoré čaká aj druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19. Zoznam všetkých miest bez registrácie a miest s možnosťou registrácie nájdu Zvolenčania na webstránke mesta.



„Aktuálne je pripravených 12 odberných miest a 24 odberných tímov. V zozname je uvedené miesto aj s počtom odberných tímov určených na testovanie bez rezervácie, aj tímov určených výlučne pre ľudí, ktorí sa prihlásili elektronicky prostredníctvom rezervačného systému,“ pripomína samospráva.



„Testovať odmietame v tej miere, ako to bolo naposledy. Zostavíme síce rovnaký počet tímov, no pracovať budú iba v sobotu. Nemienime viazať prepotrebné sily zdravotníkov na dlhší čas, ako je to nutné,“ zhrnula primátorka mesta Lenka Balkovičová.



Ďalšie kolo testovania čaká aj okres Detva, miera pozitivity sa po prvom skríningu dostala na úroveň 1,11 percenta. „Mesto Detva pripravuje testovanie už počas najbližšieho víkendu a na pondelok. V sobotu budú mať obyvatelia k dispozícii šesť testovacích miest. V nedeľu budú otvorené tri testovacie miesta,“ informuje samospráva na svojej webstránke a pripája aj podrobný zoznam odberných miest.



Testovacie miesta budú otvorené od 8:00 do 20:00 s obedňajšou prestávkou od 11:45 do 12:30. Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania. Otestovať sa budú môcť záujemcovia aj v pondelok. „Okrem mobilného odberového miesta pred budovou Rescuemed na Záhradnej ulici budú otvorené testovacie miesta v Dome kultúry A. Sládkoviča a v Mestskom kultúrnom stredisku (Chodobienec),“ zhrnulo mesto.



Aj v okrese Krupina sa počas víkendu uskutoční ďalšie kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Po poslednom skríningovom testovaní zostal okres rizikový s mierou pozitivity 1,45 percenta. Celoplošné testovanie sa v Krupine uskutoční počas víkendu od 8:00 do 18:00. K dispozícii budú mobilné odberové miesta na Svätotrojičnom námestí, v kine Kultúra a v priestoroch Základnej školy E. M. Šoltésovej.