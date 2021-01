Druhý skríning v meste Senica sa začne 29. januára

Senica 28. januára (TASR) - Na základe odprezentovaných výsledkov prvého celoplošného skríningu sa okres Senica s 1,08-percentnou pozitivitou ocitol v skupine tých okresov, ktoré čaká aj druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



"V Senici začíname v piatok (29. 1.). Pokračujeme v sobotu a nedeľu až do pondelka (1. 2.), teda celkom štyri dni," uviedol primátor Senice Martin Džačovský. V piatok bude už od 8.00 h otvorené mobilné odberné miesto (MOM) na zimnom štadióne, ktoré bude testovať do 20.00 h. Najväčší počet MOM bude otvorený v Senici cez víkend. V sobotu bude osem MOM testovať od 8.00 do 20.00 h. V nedeľu šesť MOM od 8.00 do 18.00 h.



Na základe skúseností s vyťaženosťou spred týždňa mesto mierne modifikovalo režim na antigénové testovanie. "V mestských častiach Kunov a Čáčov budú fungovať len počas soboty, keďže v nedeľu zaznamenali len nízke počty otestovaných. Antigénové testovanie bude pokračovať aj v pondelok, keď bude počas celého dňa od 8.00 do 20.00 h fungovať MOM v centre voľného času," spresnila Moravcová.



Ako doplnila, aj počas druhého plošného skríningu necháva samospráva v prevádzke vlastný online rezervačný systém. "Prostredníctvom rezervaciasenica.sk sa zaregistrovalo až 85 percent testovaných občanov. Tentoraz bude systém doplnený o nové funkcionality. Občan po absolvovaní testovania nebude musieť čakať na výsledok testu. Informácia mu príde esemeskou alebo mailom. Aj v tomto prípade existuje alternatíva v podobe vydania papierového potvrdenia v takých prípadoch, kde to bude potrebné," informovala hovorkyňa.



Seniori a ľudia bez možnosti prístupu k online rezervácii sa môžu zaregistrovať telefonicky na čísle 0917 828 611. Kontaktná pracovníčka je k dispozícii vo štvrtok a piatok od 8.00 do 18.00 h. "Stále ostáva možnosť testovania občanov na jednotlivých odberných miestach aj bez rezervácie. Tí však musia počítať s tým, že budú pravdepodobne dlhšie čakať, kým sa v rámci hodiny na jednotlivých odberných miestach vytvorí voľný priestor," doplnila Moravcová.