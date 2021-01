Finálna pozitivita v Revúcej bude možno ešte vyššia, tvrdí primátor

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Revúca 24. januára (TASR) – Vysoká pozitivita testov na ochorenie COVID-19 v okrese Revúca počas skríningového testovania nie je až také prekvapenie a konečné číslo bude možno ešte vyššie, keďže samospráva začala vnímať zhoršujúcu sa situáciu cez zvyšujúce sa počty pozitívnych PCR aj antigénových testov. Pre TASR to uviedol primátor Július Buchta.“ konštatoval primátor.Ak by aj neprišiel celoplošný skríning, pre zvyšujúci sa podiel pozitívnych testov by podľa neho určite začali testovať ako v iných okresoch, ktoré mali vysokú pozitivitu. „“ zdôraznil Buchta.Pozitívom je podľa neho fakt, že keď sa ľudia z médií dozvedeli o zaradení okresu medzi tie s najvyššou pozitivitou, prišli sa otestovať. „“ podotkol primátor s tým, že v neposlednom rade je už najvyšší čas začať s prípravami na očkovanie.O vysokej pozitivite testov na COVID-19 v Revúckom okrese informoval počas nedeľňajšej tlačovej konferencie premiér Igor Matovič (OĽANO). V rámci sobotňajších (23. 1.) výsledkov testovania bol podľa neho tento okres číslo jeden v miere pozitivity.