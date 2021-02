Hriňová bude mať v sobotu dve odberové miesta

Hriňová 5. februára (TASR) - Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať na ochorenie COVID-19 počas nadchádzajúceho víkendu aj v Hriňovej v Detvianskom okrese. V sobotu (6. 2.) budú k dispozícii dve odberové miesta a v nedeľu (7. 2.) jedno. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.



V sobotu môžu prísť občania do mestského kultúrneho strediska na Partizánskej ulici a aj do haly Microstep na tej istej ulici. Mesto však upozorňuje, že hala bude do 12.00 h vyhradená pre zamestnancov areálu bývalých Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS). Všetky testovacie miesta budú počas soboty otvorené od 8.00 do 20.00 h.



V nedeľu bude k dispozícii jedno odberové miesto, a to v čase od 8.00 do 17.00 h. Obyvatelia môžu prísť na mobilné odberové miesto v Základnej škole s materskou školou v Krivci.



Posledné odbery sa budú počas celého víkendu robiť 30 minút pred koncom testovania. O počte čakajúcich budú Hriňovčania informovaní na adrese https://odbernemiesta.sk/mesto/hrinova.



Permanentné mobilné odberové miesto v Základnej škole s materskou školou v Krivci môžu záujemcovia využívať aj mimo víkendového testovania. Prísť môžu počas celého týždňa od pondelka do piatka od 9.30 do 18.00 h, posledný odber robia zdravotníci o 17.30 h.