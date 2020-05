Testovanie komunity v Žehre odhalilo šesť ľudí, ktorí majú COVID-19

Žehra 13. mája (TASR) – Plošné testovanie komunity v Žehre, ktoré sa realizovalo od pondelka (11. 5.) do stredy, zatiaľ odhalilo šesť ľudí pozitívnych na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol člen permanentného krízového štábu Peter Pollák s tým, že nakazených ľudí aj s ich rodinnými príslušníkmi presunuli do karanténneho mestečka a dva sektory v osade tak mohli otvoriť.



„Žehru sme rozdelili na tri sektory podľa geografického začlenenia. V pondelok sme pretestovali sektor jeden, necelých 300 ľudí a z toho bolo šesť pozitívnych, ktorých sme presťahovali do karanténneho zariadenia. V sektore dva sme otestovali v utorok 182 ľudí a všetci boli negatívni. Dnes sme testovali 698 ľudí v sektore tri, no výsledky budú známe až o dva dni. Na základe týchto výsledkov sme sektor jeden a dva otvorili, pričom sme presťahovali pozitívnych ľudí aj s ich rodinami,“ priblížil Pollák.



Podľa neho majú vo štvrtok (14. 5.) a v piatok (15. 5.) opakovať testy tých, ktorí boli pozitívni a už im uplynula 14-dňová karanténa. Prvýkrát vo štvrtok a druhý opakovaný test v piatok. „Ak budú oba testy negatívne, tak je to v poriadku a môžu sa vrátiť domov a ak nie, musia naďalej ostať v karanténe,“ dodáva Pollák.