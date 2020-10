Testovanie: Košice majú zatiaľ schválených 110 odberných miest

Košice 27. októbra (TASR) – Mesto Košice malo v utorok dopoludnia odobrených približne 110 odberných miest na víkendové celoplošné testovanie na COVID-19. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Fabian. Magistrát zároveň žiada obyvateľov, aby v týchto dňoch nenavštevovali Verejný cintorín ani areál Krematória. Upozorňuje tiež na zmeny v mestskej hromadnej doprave (MHD).



Podľa Fabiana by bolo ideálne nájsť viac odberných miest na celoplošné testovanie, ako je ich v Košiciach doposiaľ schválených. „Je však aj otázkou personálnych možností, či bude možné zabezpečiť obslužný personál a dostatok zdravotníkov na testovanie,“ uviedol s tým, že dobrovoľníkov zabezpečujú mestské časti a tento proces stále prebieha.



Mesto pripomína, že do nedele (1. 11.) platí zákaz vychádzania, pričom medzi výnimky nepatrí návšteva cintorínov či krematória. Obyvateľov preto žiada, aby boli zodpovední a dodržiavali schválené pravidlá a nariadenia štátnych orgánov. „Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) ako správca oboch pietnych miest oznamuje verejnosti, že úradné hodiny správy Verejného cintorína, určené výlučne pre vybavovanie smútočných obradov, sú počas pracovných dní - s výnimkou stredy, od 7.00 h do 15.00 h,“ spresnil s tým, že v stredu sú predĺžené do 17.00 h a obedňajšia prestávka je každý pracovný deň od 11.30 h do 12.00 h. Úradné hodiny správy Krematória sú počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 s obedňajšou prestávkou od 12.00 h do 12.30 h.



Fabian dodal, že od pondelka (2. 11.) budú až do odvolania premávať počas pracovných dní všetky linky MHD v Košiciach podľa cestovných poriadkov platných v režime „školské prázdniny“. Počas víkendov a sviatkov premávajú spoje v režime „voľné dni“. „Cestujúcej verejnosti pripomíname, že v prázdninovom režime bude MHD premávať aj vo štvrtok (29. 10.) a v piatok (30. 10.), keďže v tomto čase boli pôvodne plánované jesenné školské prázdniny,“ spresnil.