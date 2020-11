Ochranné pomôcky sa v Košiciach postupne vracajú do skladov

Košice 3. novembra (TASR) – Zvyšné ochranné pomôcky sa postupne vracajú do skladov mesta, na utorkovom brífingu to v súvislosti s víkendovým celoplošným testovaním na nový koronavírus uviedol primátor Jaroslav Polaček. Podľa neho dopadla operácia Spoločná zodpovednosť v Košiciach nad očakávania. Spolu so starostami mestských častí sa zhodli, že na tom mali veľký podiel práve samosprávy.



Podľa štatistiky rezortu obrany bolo v Košiciach otestovaných 157 841 ľudí, z čo bolo pozitívnych 958. Výrazne vyššia účasť bola v sobotu. Polaček pred spustením akcie žiadal o zvýšenie počtu odberných tímov. Tvrdil, že sa otestovať nestihne minimálne 70 000 Košičanov.



„Dôvod, prečo možno vznikol ten chaos a pochybnosti v meste, je, že v Košiciach máme 197 500 ľudí, ktorí sú starší ako 18 rokov. Mládež od desať do 18 rokov predstavuje v Košiciach 22 500. Spolu je to 220 000 ľudí. K nim sme ako zodpovedná samospráva museli pričítať aj zahraničných študentov a všetkých, ktorí sú v meste bez trvalého pobytu,“ povedal s tým, že sa na to chceli pripraviť.



Magistrát zabezpečil niekoľko odberných miest navyše. Po prvom dni testovania Polaček oznámil, že sa minuli zásoby ochranných pomôcok zo skladov mesta. „Avizoval som, že sa mestu Košice minuli všetky ochranné pomôcky. Ale tým, že nedeľa bola iná ako sobota, do skladov sa nám niečo vracia,“ uviedol. Podľa neho ich využijú napríklad v zariadeniach sociálnych služieb.



V Košiciach sa druhé kolo celoplošného testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 nemá realizovať. Podľa rezortu sa má konať v 45 okresoch, kde bol počet pozitívnych prípadov vyšší ako 0,7 percenta. Celkovo v Košiciach, ktoré majú spolu štyri okresy, dosiahol 0,56 percenta. Stanovenú hranicu prekročil s podielom pozitívnych 0,75 percenta okres Košice I, ktorý zahŕňa mestské časti Staré Mesto, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Kavečany, Ťahanovce a Džungľa.



„Mesto sa vždy bralo ako celok. Sme jedna obrovská komunita, ktorá žije spolu. Prihliadať na to, že vľavo je to horšie a vpravo lepšie, by bolo nezmyslom,“ uviedol Polaček.







Pripomenul, že okrem iných sa do zorganizovania celoplošného testovania v Košiciach zapojilo aj 230 mestských policajtov, viac ako 100 zamestnancov magistrátu, stovky dobrovoľníkov či administratívnych pracovníkov.



„Ak by samospráva na Slovensku, ale aj v Košiciach nefungovala tak dobre, ako fungovala v tieto dni, tak to testovanie by pravdepodobne skončilo jedným veľkým chaosom a blamážou," dodal starosta MČ Košice-Juh Jaroslav Hlinka.