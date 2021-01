V rámci plošného testovania sú v Košiciach ešte dve odberné miesta

Košice 11. januára (TASR) – V rámci viacdňového plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Košiciach sú v pondelok pre verejnosť dostupné ešte dve odberné miesta. V areáli K13 – Košické kultúrne centrá v Kulturparku na Kukučínovej ulici sa možno dať bezplatne otestovať antigénovými testami do 17:00 a vo vstupnom areáli U. S. Steel do 19:00. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian.



„Dnes je posledný deň, počas ktorého fungujú odberné miesta v rámci plošného testovania v Košiciach. Vyzývame preto všetkých, ktorí potrebujú test absolvovať, aby navštívili jedno z týchto dvoch odberných miest, po vykonaní testu im bude vydané potvrdenie o výsledku,“ uviedol s tým, že odberné miesto v Kulturparku funguje od 9:00.



V areáli oceliarní otvorili v pondelok verejné odberové miesto o 7:00. Podnik podľa hovorcu Jána Baču v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva pripravuje antigénové testovanie aj počas ďalších dní tohto týždňa. Od piatka na tomto mieste v priebehu troch dní celkovo otestovali 2522 osôb, z toho bolo pozitívnych 67. Okrem zamestnancov oceliarní išlo aj o ich príbuzných a ďalších ľudí z mesta a okolia.



Plošné štvordňové testovanie v Košiciach spustilo mesto v piatok popoludní na 66 odberných miestach. Počas troch dní sa na ňom zúčastnilo dokopy 54 592 ľudí, z toho pozitívny test na nový koronavírus zaznamenali v 926 prípadoch, čo predstavuje takmer 1,7 percenta. V nedeľu sa prišlo otestovať 22 345 ľudí, z nich malo pozitívny test 418.