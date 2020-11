Testovanie: Košice vyplatia MČ z rezervného fondu skoro štvrť mil. eur

Košice 2. novembra (TASR) - Takmer štvrť milióna eur zo svojho rezervného fondu vyčlenilo mesto Košice mestským častiam (MČ) na kompenzáciu nákladov spojených s organizáciou víkendového celoplošného testovania. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Pokyn na okamžité vyplatenie 18.000 eur pre všetkých osem veľkých MČ a 6000 eur ďalším 14 malým MČ vydal v pondelok primátor Jaroslav Polaček. Podľa magistrátu to súvisí s tým, že MČ museli zo svojich rozpočtov opätovne prefinancovať neočakávané výdavky súvisiace s aktuálnym mimoriadnym stavom. Ako zdôraznil, ide o zálohu a mesto neskôr vyplatí MČ všetky oprávnene vynaložené finančné prostriedky. Pripomenul, že samosprávy sú zaťažené výpadkami daní a inými nepredvídateľnými nákladmi. „Postupne budú prichádzať kompenzácie od vlády a financie určené na refundáciu vynaložených nákladov. Považujem za správne pomôcť našim MČ aspoň tak, aby nemuseli teraz na svojich pleciach niesť to finančné bremeno,“ uviedol. Podľa neho je dôležité, aby mohli okamžite začať vyplácať odmeny ľuďom, ktorí sa podieľali na testovaní a zaplatiť faktúry svojim dodávateľom alebo nájomcom objektov, kde boli odberné miesta.



Ako povedal starosta MČ Košice-Juh Jaroslav Hlinka, pre súčasnú pandemickú situáciu príjmy MČ, či už z podielových daní, alebo prenájmu majetku klesli zhruba o 60.000 eur. Podľa starostky MČ Nad jazerom Lenky Kovačevičovej by finančný príspevok od mesta mal pokryť zhruba polovicu nákladov tejto MČ. „Boli to práve samosprávy, ktoré pri testovaní zachránili štát od blamáže. Na našich pleciach pristála obrovská zodpovednosť a v tom chaose sme vlastnými silami prakticky 24 hodín denne hasili to, čo štát zanedbal, alebo nevyriešil pri príprave, resp. aj počas samotného testovania cez víkend. Stálo nás to okrem množstva našej vlastnej práce aj nemálo finančných prostriedkov,“ uviedla.