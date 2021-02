Košická mestská časť Nad jazerom otvorila MOM na miestnom úrade

Košice 9. februára (TASR) – Na miestnom úrade košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom otvorili v utorok mobilné odberové miesto (MOM). Pre záujemcov o bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 bude k dispozícii od pondelka do soboty od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h. Ako TASR za miestny úrad informovala Katarína Jantošovičová, ide o prvú MČ v Košiciach, ktorá ponúka obyvateľom túto službu.



MOM je situované v budove miestneho úradu na Poludníkovej ulici zo zadnej strany, prístup je možný peši od Obchodnej akadémie na Polárnej ulici. „Naďalej chceme pomáhať Jazerčanom, ale aj obyvateľom iných častí mesta chrániť ich zdravie a zdravie ich najbližších. Dohodli sme sa s Ministerstvom zdravotníctva SR na zriadení odberového miesta, kde im testovací tím dokáže v priebehu pár minút vykonať antigénový test, ktorým si testovaný preverí svoj aktuálny zdravotný stav,“ povedala starostka Lenka Kovačevičová s tým, že testovanú osobu budú o výsledku informovať odovzdaním potvrdenia o vykonaní testu.



MČ pripomína, že pozitívne výsledky antigénového testu hlásia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Košice, pričom osoba s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 je povinná ostať v karanténe 14 dní.