Krajské odberné miesto v Trnave bude pokračovať aj po 1. apríli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Trnava 1. apríla (TASR) - Mobilné odberové miesto (MOM) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na Strednej zdravotníckej škole v Trnave bude pokračovať v činnosti aj po 1. apríli. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.Kraj podpísal dodatok k zmluve s Ministerstvom zdravotníctva SR o jeho prevádzke do 30. júna. "" uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Ako doplnil, pri testovaní antigénovými testami pomáhajú pedagógovia a žiaci zdravotníckej školy.Krajské odberné miesto kontajnerového typu sa nachádza na Daxnerovej 6 v Trnave. Funguje od pondelka do piatka medzi 10.00 a 18.00 h a v sobotu medzi 8.00 a 16.00 h. Testovanie bude v štandardných časoch aj počas Veľkej noci, a to v piatok, v sobotu aj v pondelok (2., 3. a 5. 4.).Nechať sa bezplatne otestovať v krajskom mobilnom odberovom mieste môže každý. Uprednostnení sú záujemcovia, ktorí sa vopred objednajú cez formulár na korona.gov.sk. Ľuďom, ktorí sa na testovanie dostavia bez objednania, sa môže stať, že budú čakať.Popri testovaní samospráva pokračuje aj v očkovaní proti ochoreniu COVID-19. V troch veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave už bolo zaočkovaných takmer 27.500 ľudí. "" doplnil predseda TTSK.