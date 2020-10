Kto zaplatí dobrovoľníkov a čo bude s odpadom, pýtajú sa v Sačurove

Sačurov 21. októbra (TASR) – V obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou sa na testovanie obyvateľov na prítomnosť nového koronavírusu zatiaľ nepripravujú. Chýbajú im potrebné inštrukcie.



„Sme tu preto, aby sme podali pomocnú ruku, ale musíme vedieť, čo máme robiť," povedal pre TASR starosta Peter Barát. Poukázal pritom na otázky súvisiace s dobrovoľníkmi či vzniknutým odpadom.



„Ja nemám problém hocikoho zapojiť, keď príde ako dobrovoľník. Bolo zatiaľ povedané, že dostane sedem eur za hodinu. Ale kto s tým dobrovoľníkom akú zmluvu uzatvorí? Poistenie na ten deň treba? Dotyčný, keď sa pri testovaní nakazí, kto za to bude zodpovedný," priblížil hneď niekoľko nejasností v súvislosti s dobrovoľníkmi.



Otázkou je podľa Baráta i financovanie projektu. Kým v prvej vlne pandémie si so zabezpečením ochranných pomôcok vedeli vystačiť z vlastných zdrojov, po skrátení príjmu samospráv z podielových daní sú investície do testovania z rozpočtu miest a obcí podľa neho nereálne.



Rovnako nezodpovedanou je podľa Baráta i otázka, čo s odpadom, ktorý vznikne počas testovania. „Po testovaní ostane biologický odpad. Kto to vezme a zneškodní? Kto za to zaplatí? Obec nemôže odoberať nebezpečný odpad. Čo s ním bude? Nechať to tak niekde cez noc," pýta sa.



Tém, ktoré by bolo potrebné doriešiť a domyslieť je podľa neho viac. I keď Barát nevylučuje, že sa nimi kompetentní zaoberajú, chýba mu informovanosť. „To, čo človek vidí v televíznych novinách večer, dostaneme na druhý deň v maile. Je to úbohá komunikácia," zhodnotil. Upozornil pritom, že kým na voľby sa samospráva pripravuje polrok, na plošné testovanie obyvateľstva majú mestá a obce dva týždne.



Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8:00 – 12:00 a 13:00 – 20:00, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.