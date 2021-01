Liptovský Mikuláš pripravuje na víkend 15 dočasných testovacích miest

Liptovský Mikuláš 19. januára (TASR) – V Liptovskom Mikuláši plánujú cez víkend v rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 otvoriť 15 odberných miest. Ich vytvorenie bude závisieť od zabezpečenia zdravotníckeho personálu, mesto stále hľadá dostatočný počet zdravotníkov. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Testovanie by malo trvať od 8:00 do 20:00 s posledným odberom o 19:30 h a dvoma prestávkami.



„Predbežný zoznam odberných miest k celoplošnému testovaniu obyvateľstva budeme aktualizovať, respektíve ho deň pred testovaním potvrdzovať, a to podľa možností zdravotníckeho personálu," konkretizovala hovorkyňa.



Aby obyvatelia predišli státiu v radoch na víkendové testovanie, radnica odporúča využiť priebežné testovanie cez pracovné dni na štyroch už existujúcich mobilných odberových miestach v meste.