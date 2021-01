M. Hattas: Situácia v Nitre sa postupne dostáva na slovenský priemer

Nitra 24. januára (TASR) – Mesto Nitra sa postupne dostáva na slovenský priemer v miere pozitivity na ochorenie COVID-19, zhodnotil výsledky tretieho kola trojdňového plošného testovania v krajskom meste primátor Nitry Marek Hattas.



Od piatka (22. 1.) do nedele sa v Nitre otestovalo 42.104 ľudí, z toho 324 bolo pozitívnych na ochorenie COVID-19. "Miera pozitivity dosiahla 0,77 percenta," potvrdil Hattas.



V prvom kole testovania od 8. do 10. januára bolo v Nitre otestovaných 43.716 ľudí, z nich bolo 932 pozitívnych, čo je 2,13 percenta. O týždeň neskôr počas druhého kola testovania klesla pozitivita v krajskom meste o polovicu. Od piatka (15. 1.) do nedele (17. 1.) sa otestovalo 40.948 ľudí, z toho 417 bolo pozitívnych, čo predstavuje 1,02 percenta.



Ďalšie opatrenia, ktoré budú prijaté v celom okrese Nitra, budú známe v stredu (27. 1.). "My sa momentálne sústreďujeme na očkovanie a otvorenie čo najväčšieho počtu mobilných odberových miest, kde sa budú môcť občania otestovať počas týždňa," skonštatoval primátor.