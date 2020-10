M.Chren: Najhoršia pre samosprávy je nestabilita, chceme jasné pokyny

Bratislava 27. októbra (TASR) – Pre samosprávy na Slovensku je v rámci príprav na celoplošné testovanie ľudí na COVID-19 najhoršia nestabilita. Mestá a obce by potrebovali už definitívne poznať pokyny, ktoré sa už nebudú meniť, aby sa na testovanie mohli pripraviť. Pre TASR to povedal starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren. Poukázal pritom na to, že ohlásená zmena trvania testovania znamená aj zvýšenie počtu potrebných odberných miest.



"V Ružinove aktuálne máme pripravených 70 odberných miest. Čakáme na kontrolu z hygieny, ktorá by mala potvrdiť, či spĺňajú kritériá. Skrátením testovacej doby z troch na dva dni sme dostali predbežný pokyn od armády, že máme pripraviť ďalších 40 odberných miest. Aktuálne dosť improvizujeme," priznal Chren. V spolupráci s políciou rieši Ružinov aj miesta, ktoré budú fungovať formou "drive-through". Mestská časť predpokladá, že bude o ne najväčší záujem. Jedno z nich má byť napríklad pri miestnom úrade, na víkend preto dohodli aj presmerovanie trolejbusu 212, ktorý by nemal jazdiť po Mierovej, ale obchádzkovou trasou po Gagarinovej.



Z hľadiska záujmu dobrovoľníkov, ktorí by mali pomáhať, je Ružinov na hrane. "Závisieť to bude aj od počtu zvýšených odberných miest," skonštatoval starosta. Má aj obavy, či štát dokáže zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Doterajšie náklady, ktoré Ružinov musí vynaložiť na zabezpečenie testovania, odhaduje Chren na asi 100.000 eur. Priznal však, že náklady naskakujú každú hodinu. Napríklad aj pre obavu z nedostatku ochranných pomôcok sa ich rozhodla samospráva objednať sama.



V bratislavskej Karlovej Vsi stále rátajú s počtom odberných miest, ktorý mali ešte pred rokovaním ústredného krízového štábu potvrdzovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Ozbrojenými silami (OS) SR. "Doposiaľ nemáme oficiálne vyjadrenie o zvýšení počtu odberných miest. Nie je spresnený ani časový interval, kedy bude možné sa dať testovať. Preto budeme našich obyvateľov informovať zatiaľ iba o odberových miestach," povedal pre TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Ani bratislavská Dúbravka podľa jej hovorkyne Lucie Marcinátovej nedisponuje oficiálnou požiadavkou o zmenu terajšieho nastavenia testovania v mestskej časti. Na sociálnej sieti v súvislosti s prijatou zmenou na ústrednom krízovom štábe však od pondelkového (26. 10.) večera samospráva avizuje, že o zmenách odberných miest bude informovať.



Viac-menej v režime, v ktorom sa pripravovali doteraz, sa na testovanie chystajú aj bratislavské mestské časti Lamač a Záhorská Bystrica. Upozorňujú, že počet odberných miest záleží na disponibilnom počte zdravotníkov. V súvislosti so skrátením trvania celoplošného testovania sa zaoberajú organizačným prepracovaním a nasadením zamestnancov úradu a dobrovoľníkov.



"Zatiaľ teda žiadne prevratné zmeny riešiť nemusíme, obávame sa však toho, aby tesne pred začatím sa testovania nedošlo pri centrálnom plánovaní operácie k ďalšej zmene, ktorej prispôsobiť sa bude v podmienkach samosprávy veľmi ťažko realizovateľné," upozornil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.