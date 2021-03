Detva cez víkend opäť otvorí svoje odberové miesta

Detva 25. marca (TASR) – Mesto Detva otvorí odberové miesta na testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 aj tento víkend. Informuje o tom na svojej webstránke.



Na sobotu (27. 3.) samospráva pripravila jedno odberové miesto v Dome kultúry Andreja Sládkoviča. V nedeľu (28. 3.) budú k dispozícii tri odberové miesta. Občania sa môžu otestovať opäť v dome kultúry aj v mestskom kultúrnom stredisku (Chudobienec). K dispozícii bude aj III. základná škola, Obrancov mieru.



Testovacie miesta budú počas celého víkendu otvorené od 8.00 do 19.30 h s obedňajšou prestávkou od 11.30 do 12.30 h. Ďalšia pauza bude od 16.30 do 17.00 h. Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.



Okres Detva bude od budúceho týždňa opäť zaradený medzi bordové okresy. Na výnimky zo zákazu vychádzania však stále budú ľudia potrebovať negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní. „V zmysle aktuálneho uznesenia vlády je pobyt v prírode a individuálny šport možný len v rámci okresu a aj to iba do 20.00 h,“ upozorňuje samospráva občanov.