Mesto Košice eviduje najvyššiu pozitivitu na Luníku IX a v Šaci

Košice 1. februára (TASR) – V košickej mestskej časti (MČ) Luník IX bolo počas druhého kola skríningu na ochorenie COVID-19 pozitívne testovaných 66 ľudí, pozitivita pri 2338 otestovaných tak dosiahla 2,82 percenta. Na pondelkovom brífingu o tom informoval primátor Jaroslav Polaček s tým, že v MČ Košice-Šaca stúpla pozitivita na 1,55 percenta.







„Potvrdilo sa nám, že najväčšiu pozitivitu v rámci mestských častí má Luník IX. Takisto nám vyskakuje aj MČ Šaca. Samozrejme, bude treba robiť ešte hĺbkové analýzy, či ide o obyvateľov MČ alebo o obyvateľov, ktorí sú mimo mesta Košice a prišli z vidieka,“ povedal. Podľa magistrátu v Šaci otestovali 3675 ľudí, pričom malo pozitívny test 57 z nich.



Mesto Košice aktuálne nemá prehľad o tom, aká je situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v osadách na jeho území. Testovanie v týchto lokalitách podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej museli zastaviť, odkedy klesli vonkajšie teploty. „Nebolo možné v týchto poveternostných podmienkach testovať v exteriéroch, ale naši sociálni pracovníci urobili kus práce - robili osvetu a motivovali týchto ľudí, aby si našli vhodné odberové miesta, kde sa môžu ísť dať otestovať,“ povedala. Koľko z nich tak urobilo, mesto zatiaľ neanalyzovalo.



Všetci, ktorí sa dali otestovať v rámci druhého kola skríningu, museli byť elektronicky zaregistrovaní, čo na odberných miestach zabezpečovali aj administrátori. Podľa primátora sa to osvedčilo a pomohlo to k rýchlejšiemu testovaniu a zníženiu nákladov. „Pri prvom celoslovenskom testovaní na prelome októbra a novembra sme potrebovali takmer 190 odberných tímov, vtedy sme testovali okolo 130.000 ľudí. Dnes už dokážeme fungovať na 80 tímoch. Priepustnosť našich odberných tímov je 1000 ľudí za desať minút,“ povedal. Podľa neho je to vďaka tomu, že nie je potrebná písomná registrácia.



Aj počas nasledujúcich dní je možné dať sa bezplatne otestovať antigénovými testami na štyroch odberných miestach zriadených mestom, ide o magistrát mesta na Triede SNP, Kulturpark na Kukučínovej ulici, amfiteáter na Festivalovom námestí a Spoločensko-relaxačné centrum na ulici Milosrdenstva. Vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici sa v súčasnosti netestuje. Dôvodom podľa primátora je, že starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, ako aj viacerí zamestnanci miestneho úradu boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, čo spôsobilo komplikácie pri zabezpečení tohto odberného miesta.



Zatiaľ nie je známe, či Košice budú plošne testovať aj nasledujúci víkend. Podľa Polačeka to bude závisieť od celkovej sumarizácie dát, respektíve od toho, či bude spustený COVID automat.



V rámci druhého kola skríningu od stredy (27. 1.) do nedeľňajšieho (31. 1.) večera vykonali v Košiciach 83.435 testov na COVID-19. Tie odhalili 754 pozitívnych, čo predstavuje 0,9-percentnú pozitivitu.