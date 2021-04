Košice počas sviatkov upravujú prevádzku odberných miest

Košice 1. apríla (TASR) – Mesto Košice upravuje počas veľkonočných sviatkov prevádzku svojich troch veľkokapacitných odberných miest na testovanie na ochorenie COVID-19. Zároveň obyvateľov vyzýva, aby naďalej dodržiavali všetky preventívne opatrenia. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 môže verejnosť vo štvrtok do 17.00 h využiť na odberných miestach na Magistráte mesta na Triede SNP, v Amfiteátri na Festivalovom námestí a v Spoločensko-relaxačnom centre na Ulici Milosrdenstva. Na Veľký piatok (2. 4.) a v sobotu (3. 4.) bude v prevádzke už len veľkokapacitné odberné miesto v Spoločensko-relaxačnom centre na Ulici Milosrdenstva, a to od 9.00 h do 17.00 h. Počas Veľkonočnej nedele (4. 4.) a na Veľkonočný pondelok (5. 4.) nebude mesto Košice poskytovať tieto služby.



„Na začiatku budúceho pracovného týždňa sa opätovne obnoví testovanie v Spoločensko-relaxačnom centre na Ulici Milosrdenstva v obvyklých časoch od 9.00 do 17.00 h. Veľkokapacitné odberné miesta na Magistráte mesta a v Amfiteátri budú pre záujemcov k dispozícii od piatka 9. apríla do nedele 11. apríla v obvyklých časoch 9.00 - 17.00 h,“ informuje mesto.



Pripomína, že okresy Košice I až Košice IV, ako aj okres Košice-okolie, budú od pondelka (5. 4.) na základe COVID automatu v miernejšom červenom, resp. II. stupni varovania. Aj napriek miernemu zlepšeniu pandemickej situácie primátor mesta Jaroslav Polaček spolu s regionálnou hygieničkou Zuzanou Dietzovou vyzývajú všetkých obyvateľov Košíc, aby sa počas veľkonočných sviatkov správali zodpovedne a aj naďalej dodržiavali všetky preventívne opatrenia štátnych orgánov. „Sme radi, že sa situácia stabilizovala a v niektorých faktoroch sa aj mierne zlepšuje. Chceli by sme však upozorniť všetkých tých, ktorí si myslia, že je už všetko v poriadku a na Veľkú noc sa môžu správať ako boli zvyknutí po iné roky, že v našich nemocniciach sú aj naďalej hospitalizované desiatky ľudí s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Ak to teraz vydržíme, dúfame, že čísla pozitívnych a hospitalizovaných môžu v Košiciach aj ďalej klesať,“ uviedli. Veria, že po Veľkej noci budú môcť oznámiť aj správy týkajúce sa umožnenia prezenčnej výučby v materských a na oboch stupňoch základných škôl v Košiciach pre všetky deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem.