Košice spustia ďalšie kolo plošného testovania

Košice 3. februára (TASR) – Košice začnú od piatka ďalšie kolo dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19, trvať má do nedele. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian.



Tak ako počas predchádzajúcich plošných testovaní budú v Košiciach desiatky odberných miest otvorené v piatok od 16:00 do 20:00, v sobotu a v nedeľu od 9:00 do 17:00. Štyri veľkokapacitné odberné miesta, ktoré sú v prevádzke aj v súčasnosti, budú v piatok otvorené od 9:00 do 20:00.



„Otestovať sa bude dať tak ako doposiaľ aj v základných školách. Chceli by sme poprosiť rodičov a študentov, aby vzhľadom na avizované otvorenie škôl využívali predovšetkým tieto odberné miesta, a ak je to možné, aby sa verejnosť snažila využiť tie, ktoré sú zriadené v iných priestoroch,“ povedal Fabian.



O detailoch nasledujúceho kola testovania bude mesto informovať v najbližších dňoch.