Nové Zámky upozorňujú na veľa nejasností o testovaní

Nové Zámky 21. októbra (TASR) – Novozámocká radnica zatiaľ nemá jednoznačné a kompletné nariadenia o pripravovanom plošnom testovaní. Uviedol to primátor Otokar Klein. Podľa neho sú informácie o testovaní, ktoré sa dostávajú na verejnosť, zatiaľ dosť chaotické a protichodné.



Ako informovala radnica, zástupcovia Ozbrojených síl SR a zástupcovia štátnych orgánov si plánujú prezrieť priestory, ktoré v meste Nové Zámky slúžia ako volebné okrsky a mali by sa využiť aj ako miesta celoplošného testovania.



„Nemáme vedomosť, že by riaditelia odmietli poskytnúť priestory škôl na testovanie, v týchto chvíľach nie je jasné, či bude testovanie prebiehať vo vnútorných priestoroch alebo v exteriéri,“ uviedol magistrát.



Ak testovanie prebehne v interiéri a bolo by rozložené do troch dní, nie je podľa samosprávy jasné, ako pripraviť od pondelka školské zariadenia na ďalšiu bezproblémovú prevádzku. Mesto zatiaľ nemá ani informácie o tom, kto a na koho náklady priestory vydezinfikuje po tom, ako do nich vstúpia stovky obyvateľov.



V porovnaní s voľbami je podľa mestského úradu najväčší problém v tom, že čas konania volieb je vyhlásený s väčším časovým predstihom a samospráva pozná všetky povinnosti, ktoré jej v tejto súvislosti vyplývajú.



„V tejto chvíli, prakticky desať dní pred plánovaným celoplošným testovaním, vieme len, že na základe uznesenia vlády má samospráva plniť na svojom území úlohy v súvislosti s celoštátnym testovaním obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu. Veríme, že v najbližších hodinách sa dozvieme všetky potrebné informácie, ale máme veľké obavy z personálneho zabezpečenia tejto povinnosti,“ obáva sa radnica.