Bardejov otvorí cez víkend 20 odberových miest

Bardejov 21. januára (TASR) – V súvislosti s celoplošným skríningovým testovaním na ochorenie COVID-19 mesto Bardejov otvorí počas víkendu na 13 stanovištiach celkovo 20 odberových miest.



Ako mesto informuje na svojej webstránke, jednotlivé miesta budú otvorené od 7:00 do 19:30. Od 10:00 bude 15-minútová hygienická prestávka, od 13:00 do 14:00 bude prestávka na obed a od 17:00 opäť 15-minútová hygienická prestávka. Zoznam jednotlivých miest je zverejnený na webstránke mesta, ako aj na sociálnej sieti.



Samospráva v snahe eliminácie rizika prenosu choroby pri čakaní v radoch, v záujme ochrany zdravia a komfortu ľudí, ako aj v snahe vyjsť v ústrety občanom umožňuje na ôsmich miestach online rezerváciu na testovanie.



Rezervovať sa môžu na odbernom mieste v Základnej škole na Komenského ulici, Dennom centre Mihaľov, v strednej priemyselnej škole, v Základnej škole na ulici Pod papierňou, v Spojenej škole Juraja Henischa, v Základnej škole s materskou školou Pod Vinbargom a na dvoch miestach v ZŠ na sídlisku Vinbarg. Na odbernom mieste v Základnej škole s materskou školou Pod Vinbargom bude platiť online rezervácia, ale realizovať sa bude aj odber bez rezervácie. Občania s rezerváciou však budú mať výhodu skoršieho odberu. Rezervovať sa je možné prostredníctvom webstránky mesta.



Obyvatelia, ktorí si z rôznych dôvodov nezvolia online rezerváciu, budú mať podľa radnice k dispozícii webovú stránku www.odbernemiesta.sk, kde sa budú pravidelne aktualizovať stavy čakajúcich na odber. Všetky odberné miesta budú viditeľne označené s uvedením času organizácie odberov.



„Vzhľadom na krátkosť času na prípravu testovania, ako aj so zreteľom na snahu samosprávy o maximálny komfort obyvateľov nášho mesta pri samotnom procese testovania chceme poprosiť ľudí o pochopenie a zhovievavosť, najmä v prípade online rezervovania. V neposlednom rade chceme všetkých vyzvať na zodpovednosť, ohľaduplnosť a vzájomnú toleranciu," informuje radnica.