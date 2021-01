Poprad 28. januára (TASR) – Poprad zriadi v sobotu päť odberných miest napriek tomu, že podľa zverejnených dát patrí k zeleným okresom, kde druhé kolo plošného testovania nie je potrebné. Radnica tak v sobotu umožní dať sa otestovať ľuďom, ktorí sa necítia zdravotne dobre, boli v kontakte s pozitívnym človekom alebo majú pochybnosť o rizikovosti svojich kontaktov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.



Ako ďalej priblížila, odberné miesta budú otvorené od 8:00 do 17:00, pričom obedná prestávka je od 12:00 do 13:00. Testovať bez registrácie sa bude v Aréne Poprad, v Základnej škole s materskou školou Komenského, v ZŠ s MŠ Dostojevského, v ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela a v ZŠ s MŠ Matejovce.



Počas celoplošného skríningového testovania na ochorenie COVID-19 otestovali v Poprade od 21. do 25. januára spolu 14 077 osôb, z toho pozitívny výsledok malo 112 z nich.