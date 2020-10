Testovanie: Mesto Prešov distribuuje obyvateľom informačné letáky

Prešov 29. októbra (TASR) – Mesto Prešov v súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19 distribuuje obyvateľom do schránok letáky s potrebnými informáciami, a to vrátane časového harmonogramu testovania podľa abecedy a rozpisu odberných miest. Celkovo ich roznesie 32.600 kusov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Na testovaní sa môžu zúčastniť aj deti od desať rokov. Neodporúčame ho však ľuďom nad 65 rokov, ktorí trávia väčšinu času doma, majú rôzne zdravotné obmedzenia alebo obmedzenú pohyblivosť. Testovanie bude prebiehať za prísnych epidemiologických opatrení a miestnosti budú dezinfikované," uviedol Tomek.



Test môžu ľudia absolvovať na odbernom mieste v čase od 7.00 do 21.30 h s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12.00 do 12.45 h a od 18.00 do 18.30 h. Mesto apeluje na ľudí, aby navštevovali odberné miesta podľa prvého písmena priezviska - vrátane mäkčeňov a dĺžňov.



V prípade pozitívneho výsledku je podľa Tomeka nutné absolvovať domácu desaťdňovú karanténu. V prípade negatívneho výsledku je naďalej potrebné eliminovať stretávanie sa s ostatnými ľuďmi na nevyhnutné minimum a dodržiavať opatrenia schválené vládou SR.



"Obyvateľom mesta odporúčame, aby sa testovania zúčastnili na odbernom mieste – v okrsku, v ktorom boli voliť počas posledných volieb do NR SR. Ľudí, ktorí navštívia odberné miesto v Reštaurácii Išľa na Fintickej ulici, prosíme, aby podľa možností neprichádzali na testovanie autom pre nedostatok parkovacích miest v tomto areáli," vysvetlil Tomek.



Na webstránke mesta nájdu ľudia odkaz, kde si môžu po zadaní svojej ulice overiť názov a adresu okrsku, v ktorom mohli voliť vo voľbách do NR SR a kde sa môžu dať otestovať.