Miera pozitivity v Košiciach dosiahla v nedeľu 0,76 percenta

Košice 7. februára (TASR) – Miera pozitivity v Košiciach dosiahla počas antigénového testovania v nedeľu 0,76 percenta. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že veľkoodberné miesta na testovanie budú otvorené do konca februára.



Odberové tímy vykonali v nedeľu, v rámci plošného testovania v meste, dokopy 30.840 testov na ochorenie COVID-19 a zistili 235 pozitívnych prípadov. "Od stredy (3. 2.) bolo vykonaných 79.634 testov s pozitivitou 0,88 percenta, čo predstavuje 701 prípadov," uviedol.



V pondelok (8. 2.) budú od 9.00 h do 17.00 h otvorené veľkoodberné testovacie miesta v Kulturpark na Kukučínovej ulici, v amfiteátri na Festivalovom námestí a v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva. Fabian upozornil, že veľkoodberné miesto na Magistráte mesta Košice v tento deň nebude fungovať, a to z dôvodu zasadnutia mestského zastupiteľstva.