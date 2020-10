Mobilná odberová jednotka otestuje aj 600 študentov UMB v B.Bystrici

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Mesto pod Urpínom je pripravené na víkendové celoplošné testovanie svojich občanov na prítomnosť nového koronavírusu, v sobotu (31. 10.) i v nedeľu (1. 11.), v čase od 7.00 do 22.00 h. Je pre nich k dispozícii 68 odberových miest, najmä v areáloch základných a stredných škôl, rozmiestnených po celom území mesta, ktoré v súčasnosti vybavujú potrebným materiálom. Z toho sú dve mobilné odberové jednotky, ktoré budú testovať v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Konštatoval to vo štvrtok v Banskej Bystrici prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



"Na každé odberové miesto sa nám podarilo zabezpečiť dvoch administratívnych pracovníkov, pre ktorých aktuálne pripravujeme dobrovoľnícke zmluvy. Všetky ostatné veci má zabezpečiť či už armáda alebo centrálny krízový štáb. Ak by došlo k problémom, napríklad k výpadku ochranného materiálu, prípadne dostatočného množstva dezinfekcie, vieme pomôcť ozbrojeným zložkám," zdôraznil Gajdošík s tým, že bezpečnosť, či už testovaných alebo testujúcich, je pre nich prioritou.



Podľa Gajdošíka jedna mobilná jednotka zabezpečí testovanie obyvateľov v sobotu v mestskej časti Iliaš a v nedeľu sa presunie na testovanie takmer 600 zahraničných študentov Univerzity Mateja Bela (UMB). Druhá v sobotu zabezpečí odbery v lokalite Senica, kde žijú marginalizované komunity, a v nedeľu bude k dispozícii v centre tejto mestskej časti.



Zástupcovia mesta budú na sociálnej sieti a na webe počas víkendu priebežne informovať, ak by niektoré miesta boli kapacitne vyťažené, aby sa ľudia presunuli tam, kde je kapacita voľnejšia.



"Banskobystričanom odporúčame, aby sa riadili časovým harmonogramom testovania podľa priezviska a brali ohľad na ťažko zdravotne postihnutých, imobilných ľudí, a počas čakania v radoch ich pustili dopredu. Chceme, aby Banská Bystrica bola zdravé mesto. Verím, že nebudeme mať veľa pozitívne testovaných," doplnil druhý viceprimátor Milan Lichý.



Podľa Pavla Lokšu z banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva všetci môžu prispieť k bezpečnosti tým, že budú dodržiavať základné požiadavky pri čakaní na odber a certifikát s výsledkom, a teda rozostupy dva metre a dôkladnú dezinfekciu rúk, ktorá bude možná na všetkých stanovištiach. Používaním rúšok minimalizujú absolútne riziko šírenia nielen ochorenia COVID-19, ale aj chrípky a niektorých ďalších vírusových ochorení.