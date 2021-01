Moldava nad Bodvou 21. januára (TASR) – Moldava nad Bodvou sa zapojí do skríningu na ochorenie COVID-19 v spolupráci s novozriadeným stálym mobilným odberným miestom, ktoré je v procese registrácie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa radnice Jana Kovácsová. Podľa vedenia mesta sa v súčasnej dobe negatívne prejavuje to, že okres Košice-okolie nemá okresné mesto.



Bezplatné dobrovoľné testovanie v rámci dobrovoľného kontinuálneho skríningu bude v Moldave nad Bodvou od soboty do pondelka v časoch od 8:00 do 18:00, s hodinovou prestávkou medzi 12:00 a 13:00. V sobotu bude možnosť otestovať v sa kultúrnom dome v mestskej časti Budulov. Cez víkend budú k dispozícii odberné miesta v areáli bývalej STS na Budulovskej ceste a odberné miesto v penzióne na Školskej ulici bude okrem víkendu k dispozícii aj v pondelok. V Inkubátore na Školskej ulici, kde je zároveň bezbariérový vstup vhodný pre imobilných a starších ľudí, sa bude dať otestovať v nedeľu a v pondelok.



Testovať by sa malo aj v novozrekonštruovanej športovej hale K5 na Námestí Ľudovíta Štúra. V týchto priestoroch by malo fungovať MOM, o jeho zriadenie sa mesto pokúša od začiatku vlaňajšieho decembra.



„Po negatívnej odpovedi z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sme vyvinuli iniciatívu smerom k súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú oprávnenie ho zriadiť, aby sme ich presvedčili o potrebe a využiteľnosti zriadenia MOM. Táto iniciatíva prináša výsledky až teraz,“ uviedla radnica s tým, že MOM bude prevádzkovať právnická osoba a mesto jej poskytne priestor.



„V týchto dňoch regionálny úrad verejného zdravotníctva už schválil priestory a čaká sa už len na rozhodnutie MZ,“ dodala. MOM by predbežne malo byť prevádzkované do 31. marca. Čas prevádzky, ako aj systém objednávania bude zverejnený po jeho evidencii.



Primátor Slavomír Borovský sa pripojil k nedávnej kritike vedenie mesta Medzev, že v okrese Košice-okolie nebolo doposiaľ zriadené stále MOM.



„V tomto období mimoriadne negatívne hodnotíme administratívny centralizmus a nepružnosť v rozhodovaní, ktoré obyvateľom celého okresu Košice-okolie znemožnili testovať sa v blízkosti svojho bydliska. To isté vyvstáva aj pri vakcinácii,“ povedal.



Podľa neho sa teraz prejavilo to, že uvedený okres nemá svoje vlastné okresné sídlo, čo si odnieslo viac než 130 000 obyvateľov zo 112 obcí. Ak sa chceli dať antigénovo otestovať, v niektorých prípadoch museli cestovať aj desiatky kilometrov do Košíc či najbližšieho okresného mesta. Mesto plánuje iniciovať to, aby sa výkon štátnej správy aspoň v niektorých z jej kompetencií priblížil k obyvateľstvu.