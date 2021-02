Myjava zabezpečí pretestovanie, aby žiaci mohli nastúpiť do škôl

Myjava 4. februára (TASR) – Myjava pripravuje otvorenie všetkých tried prvého stupňa základných škôl, materských škôl a individuálneho vzdelávania v umeleckej škole. Informoval o tom primátor mesta Pavel Halabrín.



V piatok (5. 2.) a v sobotu (6. 2.) budú otestovaní všetci zamestnanci škôl a školských zariadení. "Zároveň budú pripravené tri odberné miesta pre všetkých rodičov detí, ktoré od pondelka budú chcieť do škôl či škôlky chodiť," uviedol Halabrín.



Ako doplnil, podmienkou na návrat do školy bude test aspoň jedného z rodičov. "Nie je však problém pretestovať každého, kto s deťmi žije v spoločnej domácnosti. Výnimku majú len tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali v posledných troch mesiacoch. Žiadnu inú nebudeme akceptovať," informoval primátor.



Ako doplnil, mesto komunikuje aj so zamestnávateľmi, aby aj u nich bolo testovanie každý piatok a nemuseli sa tak zamestnanci, ktorí majú deti v škôlke alebo škole, testovať dvakrát za týždeň.



Mesto vytvorí všetky podmienky a dostatok odberových tímov. "Každý rodič na odbernom mieste nahlási triedu, školu, škôlku, kde jeho dieťa chodí. Túto informáciu dostane škola, respektíve škôlka, a nebude treba nič predkladať. Platí len testovanie od 5. februára a stačí na celý týždeň. Keďže sa otvárajú i maturitné ročníky, budú otestovaní aj zamestnanci gymnázia a priemyslovky, ako aj maturanti. Títo sa pri vstupe do školy musia preukázať certifikátom," vysvetlil Halabrín.



Ako uviedol, odberné miesta budú na štadióne, v priemyslovke a v kultúrnom dome otvorené v piatok od 13.00 h do 19.00 h a v sobotu od 8.00 h do 13.00 h. "Budú slúžiť výhradne na zabezpečenie otvorenia škôl, nie všetkým. Podrobnosti zverejníme, ešte ich však nepoznáme," doplnil primátor.