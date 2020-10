Testovanie na COVID-19 v Prešove je ohrozené

Prešov 30. októbra (TASR) – Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 (31. 10. - 1. 11.) je v meste Prešov ohrozené. Ako pre TASR uviedol jeho hovorca Vladimír Tomek, do organizácie zapojili desiatky zamestnancov mesta. Bez dostatočného počtu kvalifikovaných zdravotníkov však nezvládnu otestovať všetkých ľudí.



"Do každého zo 66 odberných miest sme zabezpečili administratívnych pracovníkov, ktorí budú asistovať pri odberoch a zapisovať otestovaných ľudí. Pripravených máme aj 40 mestských policajtov, ktorí budú dohliadať na verejný poriadok a 30 dobrovoľných hasičov, ktorí zabezpečia dôkladnú dezinfekciu priestorov. Súčinnosť poskytli aj naše základné školy, v ktorých sa budú testy vykonávať," uviedol Tomek.



Za nevyhovujúce odberné miesta našli podľa jeho slov bezodkladne náhradné priestory a spustili informačnú kampaň s pokynmi k testovaniu pre všetkých obyvateľov prostredníctvom internetu aj prostredníctvom letákov, ktoré už druhý deň distribuujú do poštových schránok.



"Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili plynulý a hlavne bezpečný priebeh tejto akcie. Máme však k dispozícii iba 66 odberných miest, ktoré nám schválili Ozbrojené sily SR. Vychádzajúc z údajov, že jedno odberné miesto zvládne otestovať maximálne 30 až 35 ľudí za hodinu, je totiž isté, že tento počet pre Prešov stačiť nebude. V prepočte to vychádza tak, že každé odberné miesto nestihne počas víkendu otestovať približne 200 ľudí. Ak sa prídu otestovať všetci Prešovčania s trvalým pobytom v meste a obyvatelia, ktorí tu žijú prechodne vo veku nad desať rokov, nestihneme otestovať približne 15.000 ľudí," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Ako povedala, chápu, že počet zdravotníckych pracovníkov, ktorých dokáže zabezpečiť armáda, je limitovaný. "Situácia je však momentálne ešte vážnejšia, pretože ani posledný deň pred začiatkom testovania nie sú počty zdravotníkov na jednotlivých odberných miestach naplnené na 100 percent. Ak sa nám na poslednú chvíľu nepodarí zohnať dostatok zdravotníckych pracovníkov, nebudeme môcť otvoriť všetky pripravené odberné miesta," zdôraznila Turčanová.



Podľa jej slov počítali s tým, že zdravotnícky personál na jednotlivé odberné miesta zabezpečia v zmysle oficiálnych usmernení Ozbrojené sily SR. Realita je však taká, že zdravotníci v Prešove chýbajú a úspešnosť víkendového testovania v meste je tým pádom ohrozená.



"Sami sme oslovili viacerých zdravotníkov, a zároveň sme zverejnili výzvu, aby pomohli pri testovaní ľudí v meste. Viac v tejto chvíli urobiť nedokážeme, a preto odmietame niesť akúkoľvek zodpovednosť za prípadný neúspech celej akcie," dodala primátorka.