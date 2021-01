Na drive-thru miestach v Karlovej Vsi sa čaká aktuálne do 30 minút

Bratislava 22. januára (TASR) – Na karloveských drive-thru miestach na testovanie na nový koronavírus sa po 11:00 čaká do 30 minút. Karlova Ves otvorila v piatok dve miesta na testovanie priamo z auta, a to pod mostom Lafranconi a v Líščom údolí, na oboch miestach sú dva odberové tímy. Čakacie lehoty aktualizuje samospráva v hodinovom intervale na sociálnej sieti.



Drive-thru miesta sú vyhradené len pre obyvateľov hlavného mesta, mestská časť avizovala, že prípadných mimobratislavských záujemcov bude v spolupráci s políciou odkláňať, prípadne pasažieri nebudú otestovaní a autá v rámci kolóny prejdú testovacími miestami. Odbery sa konajú od 8:00 do 22:00, od piatka do utorka 26. januára. Aktuálne čakacie doby aktualizuje v hodinovom intervale samospráva na sociálnej sieti.



V sobotu sa otvoria ďalšie odberové miesta v Karlovej Vsi, ktoré budú vykonávať výtery od 8:00 do 18:00, nie je potrebné sa objednávať. Termín si je potrebné zaregistrovať len v prípade využitia odberového miesta zriadeného v autobuse mestskej hromadnej dopravy na parkovisku v Slávičom údolí, toto odberové miesto bude k dispozícii v sobotu a nedeľu od 8:00 do 18:00.