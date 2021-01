Testovanie na ochorenie COVID-19 si cez víkend zopakuje aj Horehronie

Brezno 28. januára (TASR) – Aj v okrese Brezno sa cez víkend uskutoční ďalšie kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Po poslednom skríningovom testovaní zostal okres červený, čiže rizikový. Podľa informácií zo stránky ministerstva vnútra horehronský okres vyskočil nad dve percentá pozitívnych ľudí.



Ako informoval brezniansky primátor Tomáš Abel na sociálnej sieti, celoplošné testovanie sa v meste uskutoční 30. a 31. januára od 8:00 do 18:00. Počet odberných miest klesne z 20 na 15. Päť odberných miest bude fungovať na online registráciu, tie sú zverejnené na ich webovej stránke.



„Mesto opätovne zabezpečí mobilnú jednotku pre imobilných a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov či onkologických pacientov. V prípade záujmu prosíme o nahlásenie kontaktných údajov od štvrtku do piatku v čase od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle 0903501849," zdôraznil Abel.



Testovanie si zopakuje aj jedna z väčších obcí na Horehroní, a to Pohorelá. Ako informuje na webe, testovanie sa tam uskutoční v sobotu 30. januára, obyvatelia si termín môžu zarezervovať. Odberné miesta budú na obecnom úrade, v telocvični obecnej základnej a materskej školy a aj v zdravotnom stredisku Lymed v Pohorelskej Maši, v časti, ktorá patrí pod ich obec.