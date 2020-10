VIDEO: Na Orave sa začalo testovať na viacerých miestach s oneskorením

Dolný Kubín 23. októbra (TASR) – Pilotná fáza celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 sa začala v piatok ráno vo viacerých oravských samosprávach s oneskorením. V Dolnom Kubíne a Námestove museli pre nedostatok zdravotníkov zlúčiť dve odberné miesta do jedného. Pre TASR to uviedli predstavitelia samospráv.



V Dolnom Kubíne, Tvrdošíne aj Námestove čakali ľudia pred odbernými miestami už pred ich otvorením. „Je to mierne chaotické a zmätočné, pretože je na to čas, aký je – dnes sa len doviezol materiál. Ale klobúk dole pred Ozbrojenými silami, ktoré to zabezpečujú - rozbaľujú materiál, postupne sa navážajú testy.







„Odberné miesta v Základnej škole Janka Matušku a na štadióne v Dolnom Kubíne neboli spustené z dôvodu absentujúceho zdravotníckeho personálu. Predstavitelia Ozbrojených síl SR už v danej veci kontaktovali príslušné orgány. V tomto momente neevidujeme podobný prípad v žiadnom inom odbernom mieste," informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra SR.



Dá sa povedať, že odberné miesta fungujú. Akurát, že je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Už minimálne dve odberné miesta sa museli zlúčiť do jedného, aby vôbec mohlo fungovať," zhodnotil situáciu prednosta Mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 8:00 až 12:00 a 13:00 až 20:00. Otestovať by sa malo celkovo 180 000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.