Na košickej Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie vzniklo MOM

Košice 9. februára (TASR) - V areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pribudlo verejné mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. V prevádzke bude od pondelka do nedele od 11.30 do 19.30 h. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



UVLF na prevádzku tohto MOM poskytla priestory posluchárne na Kostolianskej ulici, do ktorej je prístup cez vchod oproti zimnému štadiónu Crow aréna. Toto MOM vzniklo v gescii Ministerstva zdravotníctva SR na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Medison. Testovanie záujemcov je bezplatné a priebežné. Ako za uvedenú spoločnosť povedala Soňa Kešeláková, o aktuálnych počtoch čakajúcich na vyšetrenie sa možno informovať telefonicky na čísle 0911 153 059.



Podľa rektorky UVLF Jany Mojžišovej o zriadení MOM začali uvažovať už na jeseň, keď sa opäť začala zhoršovať epidemiologická situácia. „Chceli sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme udržali bezpečné fungovanie univerzitných pracovísk a umožnili našim študentom vykonávať klinickú a laboratórnu prax, ktorá je nevyhnutná pri ich štúdiu,“ vysvetlila. Verí, že pri postupnom uvoľňovaní protiepidemických opatrení budú môcť vďaka pravidelnému testovaniu priamo vo svojom areáli začať s praktickou výučbou v malých skupinách. „Umožníme tým hlavne študentom vyšších ročníkov absolvovať predpísaný počet hodín, aby mohli vykonať štátne záverečné skúšky,“ dodala.



Pripomenula tiež, že v tejto časti mesta zatiaľ nebolo k dispozícii MOM, a preto môže byť prínosom pre všetkých obyvateľov z okolia.