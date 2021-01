V Košiciach je počas testovania na odberných miestach situácia pokojná

Košice 9. januára (TASR) - Na všetkých odberných miestach v Košiciach je situácia pokojná. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že momentálne sa rady takmer nikde netvoria. Najväčší nápor bol pri otváraní testovacích miest ráno o 9.00 h, ale do hodiny sa to zlepšilo.



„Záujem o testovanie je, ale vyzývame ľudí, ak váhajú alebo si vyberajú čas, že teraz je najvhodnejší, keďže na takmer všetkých odberných miestach sa nečaká,“ uviedol Fabian. Podľa jeho slov pri testovaní nezaznamenali incidenty. Ľudia dodržiavajú všetky protiepidemiologické opatrenia a nebol hlásený problém.



Odberné miesta sú dovedna v 18 mestských častiach, v 31 prípadoch ide o základné školy. Testovanie sa začalo v piatok (8. 1.) od 16.00 do 20.00 h a pokračuje v sobotu a nedeľu (10. 1.) od 9.00 do 17.00 h. V pondelok (11. 1.) bude v tomto čase otvorené odberné miesto v Kulturparku na Kukučínovej ulici. Odberné miesto je aj v areáli oceliarní U. S. Steel. Informácie o testovaní a odberných miestach sú na webstránke korona.kosice.sk.