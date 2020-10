Lučenec hľadá ďalších dobrovoľníkov na pomoc pri testovaní

Lučenec 27. októbra (TASR) – Samospráva Lučenca stále hľadá ďalších dobrovoľníkov, ktorí by mohli počas najbližšieho víkendu v čase od 7.00 h do 22.00 h pomôcť so zabezpečením celoplošného testovania v meste. Informuje o tom na sociálnej sieti.



„Prihlásilo sa nám doteraz viac než 400 dobrovoľníkov, ale stále hľadáme ďalších, ktorí by pomohli so zabezpečením odberných miest. Prioritne hľadáme zdravotníkov. Tých, ktorí sa nám už prihlásili, sme odporučili Ozbrojeným silám SR,“ konkretizovala pre TASR vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová.



Dodala, že ďalší dobrovoľníci sa môžu prihlásiť do stredy 28. októbra do 16.00 h na telefónnom čísle 047/4307220, alebo e-mailom na adrese maria.sarova@lucenec.sk.



V Lučenci bude podľa nej dovedna 20 odberných miest v 12 lokalitách. „Robíme všetko pre to, aby sme prípravu na testovanie zvládli v rámci kompetencií a povinností, ktoré máme, stále však prichádzajú nové usmernenia,“ uzavrela.