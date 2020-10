Námestovo sa snaží na testovanie pripraviť čo najlepšie

Námestovo 21. októbra (TASR) – Pilotnú fázu testovania obyvateľstva na COVID-19 sa v Námestove snažia zabezpečiť čo najlepšie, povedal pre TASR prednosta tamojšieho mestského úradu Dušan Jendrašík.



„Je naozaj veľmi komplikované organizovať a zabezpečovať niečo tak zložité, ako je celoplošné testovanie za minimálny čas a s minimom informácií," zhodnotil prednosta.



Bezpečnosť dobrovoľníkov a pomocníkov sa budú snažiť zabezpečiť vo vlastnej réžii, keďže zatiaľ nevedia, či bude zabezpečená zo strany štátu. „Ľudí zatiaľ dosť nemáme, uvidíme, ako sa situácia vyvinie a koľko ich budeme vedieť zabezpečiť," doplnil Jendrašík.



Primátor Námestova Milan Hubík v stredu na sociálnej sieti vyzval obyvateľov, aby sa zapojili do organizovania celoplošného testovania.



„Hľadáme odhodlaných dobrovoľníkov na zabezpečenie administratívnych a organizačných úloh pri celoplošnom testovaní. Požiadavka je vek nad 18 rokov. Veríme, že sa zapojíte do dobrovoľníctva a tak spoločne zvládneme plošné testovanie v našom meste," napísal primátor.







Podľa prednostu mestského úradu zatiaľ nemajú vyčíslené, koľko peňazí ich celá akcia bude stáť. Pre krátkosť času na prípravu to nestíhajú vyhodnocovať. S určitosťou to však podľa neho nebude zanedbateľná čiastka.



Na Orave a v Bardejove by malo byť počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných od piatka do nedele 180 000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.